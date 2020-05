Eva Mendes laisse ses filles la maquiller : le résultat est hilarant

Disparue du grand écran depuis 6 ans, Eva Mendes se consacre entièrement à sa famille. En couple avec Ryan Gosling depuis 2011 - ils se sont rencontrés sur le tournage du film The Place Beyond the Pines -, l'actrice américaine de 46 ans s'occupe désormais à 100% de leurs deux filles, Esmeralda (5 ans) et Amada (4 ans).

Et comme toutes les mamans qui font face à la pandémie du coronavirus, Eva doit trouver des activités pour occuper sa progéniture. Samedi 16 mai, la comédienne vue dans Hitch et 2 Fast 2 Furious, a posté une hilarante photo sur son compte Instagram, fruit d'un atelier maquillage qui a semble-t-il été épuisant. Pour simple légende, Eva écrit "elles ont gagné".

Sur cet amusant selfie, le visage d'Eva apparait entièrement bariolé. Si les deux petites filles ne semblent pas encore manier le blush et l'eyeliner à la perfection, on ne peut que souligner l'esprit créatif d'Esmeralda et Amada. Le résultat, plus proche d'un tableau abstrait que d'une couverture de magazine, ne laissera personne indifférent.