Ryan Gosling : Nouveau look improbable... validé par sa chérie Eva Mendes !

Un mot d'amour touchant et que ses abonnés ont tout de suite repéré : il faut dire qu'entre eux, ce genre d'attention est extrêmement rare ! Les deux amoureux, qui partagent pourtant leur vie depuis près de 11 ans, ne parlent jamais de leur couple et n'apparaissent que très peu en public ensemble. A l'exception du confinement de mars 2020, pendant lequel ils s'étaient parfois confiés sur leur quotidien, leur dernière apparition ensemble remonte à 2017 !

Une telle preuve d'amour en public est donc précieuse de la comédienne, que l'on n'a plus vue au cinéma depuis la naissance de sa première fille, Esmeralda, en septembre 2014. Une petite fille rapidement rejointe par une petite soeur, Amada, en avril 2016, pour lesquelles elle veut être un "modèle", raison pour laquelle elle n'accepte plus beaucoup de rôles au cinéma. Extrêmement protégées, les fillettes n'apparaîtront d'ailleurs jamais sur le compte Instagram de leur maman.

"J'ai toujours eu une limite claire pour mon homme et mes enfants. Je parlerai évidemment d'eux, avec certaines limites, mais je ne posterai pas de photos de notre quotidien. Et comme mes enfants sont petits et ne savent pas ce que ça représente, je n'ai pas leur consentement. Et je ne publierai pas de photos d'eux jusqu'à ce qu'elles soient en âge de me donner leur accord ", avait-elle expliqué à une abonnée il y a quelques années.