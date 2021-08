Margot Robbie : Angélique sur tapis rouge, au côté de Kate Beckinsale et Darren Barnet

Grâce à l'allègement des restrictions prises contre la Covid-19, Margot Robbie retrouve la ferveur des cérémonies de récompenses et des avant-premières ! Lundi soir, elle a assisté à celle de son nouveau film, The Suicide Squad. La redoutable Harley Quinn avait sorti le grand jeu pour l'occasion, au même titre que Kate Beckinsale et l'élégant Darren Barnet.

C'est à Westwood, à Los Angeles, qu'a eu lieu l'avant-première de The Suicide Squad. En tant qu'héroïne, Margot Robbie était évidemment très attendue. Elle a passé l'inévitable épreuve du tapis rouge et séduit les photographes qui l'attendaient, grâce à une tenue Chanel issue de la collection prêt-à-porter croisière 2022. Des sandales blanches By Far complétaient le look du soir de l'interprète du personnage de Harley Quinn.

Une Kate Beckinsale ravissante en robe coquelicot Rasario, Storm Reid, Kelly Gale et Daniela Melchior ont elles aussi rejoint Margot Robbie dans ce défilé improvisé ! Le red carpet de l'avant-première a également vu passer l'acteur Darren Barnet, star de la série Never Have I Ever, sur Netflix. Le beau brun de 30 ans était accompagné de sa petite amie Mikaela Hoover.

The Suicide Squad est le deuxième volet de la saga du même nom, commencée en 2016. Dans ce nouveau film, la bande de Harley Quinn débarque sur l'île de Corto Maltese, en Amérique du Sud, où un coup d'état mené par un général de guerre anti-américain vient d'avoir lieu. La mission de la Suicide Squad est de détruire les archives d'un laboratoire géant en forme de tour, détenues par des anciens nazis.

The Suicide Squad est réalisé et co-écrit par James Gunn. Margot Robbie y donne la réplique à Viola Davis, Idris Elba, Sylvester Stallone ou encore John Cena. Elle renfilera son costume et son maquillage de Harley Quinn dans les films Joker vs Harley et Gotham City Sirens, dont les sorties sont promises à 2022.