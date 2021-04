Oscars 2021 : Margot Robbie, Reese Witherspoon, Laura Pausini... les plus belles robes

La 93 édition des Oscars s'est tenue ce dimanche 25 avril 2021. Cette année encore, les stars ont sorti le grand jeu et mis en scène un magnifique défilé de robes. Margot Robbie, Reese Witherspoon et la gourmande Laura Pausini ont régalé les photographes et téléspectateurs !

C'est à l'Union Station, à Los Angeles, que se sont déroulés les Oscars. Margot Robbie s'y est rendue, accompagnée de Josey McNamara. Les deux producteurs du film Promising Young Woman étaient venus honorer leur nomination dans la catégorie du Meilleur film, un award finalement attribué à Nomadland. Margot Robbie avait quand même sorti le grand jeu, avec une robe Haute Couture Chanel.

Reese Witherspoon, elle, a remis les Oscars du Meilleur film animé (pour Soul) et du Meilleur court métrage animé (à If Anything happens I love you). L'actrice de 45 ans a rempli sa mission du soir avec élégance grâce à une robe Christian Dior, issue de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2021 de la maison parisienne.

Laura Pausini a pensé Haute Couture ! Sublime dans une tenue custom Valentino, scintillante grâce à des joyaux Bulgari, la chanteuse de 46 ans s'était préparée en conséquence pour peut-être recevoir l'award de la Meilleure chanson originale. Nommée pour avoir écrit et interprété le titre Io sì (Seen), extrait de la bande originale du film The Life Ahead, Laura a quand même vécu un week-end mémorable et a permis à ses followers Instagram de la suivre à la trace.

Elle leur a également révélé comment s'achevait ses cérémonies de récompense. Réponse ? Avec un burger dans son diaporama !