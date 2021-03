Golden Globes : Margot Robbie, Catherine Zeta-Jones... les plus beaux looks de la soirée

La 78e cérémonie des Golden Globes a eu lieu ce dimanche 28 février 2021. L'événement a été repensé à cause de la pandémie de Covid-19 et de l'interdiction de larges rassemblements, mais les invités quand même fait l'effort de s'habiller pour l'occasion, qu'ils soient présents physiquement ou spectateurs à distance. Margot Robbie, Catherine Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer et bien d'autres ont offert aux internautes un défilé de stars !

Ce n'est plus au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, mais bien à la Rainbow Room, au Rockfeller Center à New York, que se sont déroulés les 78e Golden Globes. La cérémonie était animée par Tina Fey et Amy Poehler. Margot Robbie était également présente sur scène pour défendre le film Promising Young Woman, qu'elle a produit et qui était nommé dans 4 catégories.

Sublime en robe Chanel, Margot Robbie a subjugué les téléspectateurs, dont son amie Kate Hudson, qui s'est photographiée devant son écran, en train de suivre la cérémonie en famille.

Catherine Zeta-Jones, Angela Bassett, Salma Hayek et Gal Gadot étaient également présentes au Rockfeller Center. Elles aussi sont intervenues sur scène et ont permis aux spectateurs d'admirer leurs superbes looks du soir. Les deux premières, ténébreuses en robes Dolce & Gabbana, Salma, canon en rouge Alexander McQueen et la dernière angélique en robe blanche Givenchy, ont régalé le public.

Lookées, même à la maison !

Les nommés et invités qui étaient restés à la maison (ou à l'hôtel) n'ont pas suivi les Golden Globes en pyjama, bien au contraire ! Kate Hudson, Regina King et leurs amies ont toutes sorti le grand jeu et improvisé des shootings photo, pour pallier à l'absence de photographes et de tapis rouge.

Rosamund Pike, victorieuse et d'humeur fatale, a fait parler sa souplesse dans une robe en tulle Molly Goddard. Toute de Valentino vêtue, Michelle Pfeiffer est confortablement restée dans sa chambre. Elle Fanning, Andra Day et Emma Corrin se sont aussi mises sur leur 31, comme elles l'auraient fait lors d'une soirée des Golden Globes traditionnelle.