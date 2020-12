Kate Hudson : Ses trois enfants de papas différents tous réunis !

Kate Hudson est la maman d'une charmante famille recomposée ! Elle s'est reformée pour le plus grand bonheur de l'actrice, qui a publié une photo de ses trois enfants. La petite dernière, Rani Rose, n'a pas pu cacher son plaisir...

Kate Hudson compte plus de 12 millions d'abonnés sur Instagram. 12 millions d'internautes avec qui elle a partagé une photo de ses trois enfants, en pleine conversation vidéo sur FaceTime. Sur le cliché, l'aîné Ryder (16 ans) tient le téléphone. Derrière lui, se tiennent debout son petit frère et sa petite soeur, Bingham et Rani Rose (9 et 2 ans).

Surexcitée, l'adorable benjamine fait la grimace. "Je les ai encore eus ! Les trois sur une photo", écrit sa maman en légende de sa publication. Kate Hudson ajoute, sous la forme de hashtags, "Dieu merci pour FaceTime" et "Tous les 36 du mois".