Kate Hudson : Un an pour retrouver son corps d'avant-grossesse

Après la naissance de sa fille Rani Rose, Kate Hudson souhaite perdre 10 kilos. Elle a mis un an à atteindre son objectif et vante les mérites de son programme : "On peut manger ce qu'on veut, on doit seulement faire attention."

"C'était un moyen plus intelligent de perdre du poids, parce qu'il part pour de bon, poursuit Kate Hudson. Je crois que le truc super de ce programme, c'est qu'on peut manger ce qu'on veut, on doit seulement faire attention." La compagne de Danny Fujikawa ajoute : "Après la grossesse, j'aime retrouver la forme, surtout grâce au fitness, retrouver mes abdominaux et me dépasser." Grâce à son assiduité, Kate Hudson a atteint son objectif, qui était de perdre une dizaine de kilos.

