Matthew Bellamy papa pour la 2e fois : sa fille a la même coupe que lui !

Nouveau bonheur à 3. Le time is running out pour Matthew Bellamy et il lui apporte surtout beaucoup de bonheur. Le leader du groupe Muse et sa femme Elle Evans Bellamy sont parents de leur premier enfant. C'est sur Instagram que le musicien de 42 ans a fait cette belle annonce en postant une adorable première photo de famille à 3 : "Lovella Dawn Bellamy est née à Los Angeles le 7 juin 2020 et elle a exactement la même coiffure (de quarantaine!) que son papa. La maman a fait un travail merveilleux. Elle pèse 4 kilos et mesure 58 cm."

Sur le cliché on remarque en effet clairement que la petite Lovella a exactement la même petite houpette que son célèbre papa. Il s'agit du premier enfant du couple mais du second pour Matthew, déjà papa d'un petit garçon, Bingham, né en 2011, et fruit de son histoire d'amour avec la comédienne Kate Hudson.