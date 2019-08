Matt Bellamy (Muse) et Ellen Evans : Ils sont mariés

Matt Bellamy (41 ans) et Elle Evans (29 ans) sont mariés ! Le 11 août 2019, le couple a partagé une magnifique photo de leur union sur Instagram, chacun sous-titrant leur portrait : "Monsieur et madame Bellamy". Celle qui avait fait une apparition dans le clip de Blurred Lines avait annoncé en juillet 2019 qu'elle dessinerait elle-même sa future robe de mariée. Cette sublime robe sirène a ensuite été réalisée avec la marque Martina Liana Bridal Designs.

À lire aussi Arizona Muse mariée angélique : Le top model sublime dans sa robe

j'ai dit OUI !

En couple depuis 2015, les amoureux se sont fiancés en été 2017 (quelques jours après l'anniversaire du mannequin). La chérie de la star du groupe Muse avait déclaré le 23 juillet 2017 : "Nous sommes si heureux d'annoncer au monde que nous sommes fiancés ! Quelques jours après mon anniversaire, lors des vacances les plus romantiques de notre vie, l'homme de mes rêves m'a demandé de l'épouser ! Après des larmes de joie, des cris de surprise et une fraction de seconde d'incrédulité, bien sûr, j'ai dit OUI !" Très amoureuse, elle ajoutait : "Je ne peux pas imaginer nos vies séparées. Ce que je peux imaginer, c'est un brillant avenir rempli d'amour et de lumière, de familles et d'amis, de moments qui se transforment en souvenirs précieux et d'une vie de pur bonheur." L'interprète de Starlight avait profité d'un voyage aux Fidji pour faire sa demande... Un vrai gentleman !