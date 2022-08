Diaporama : Brooklyn Beckham et Nicola Peltz en total look rose : Amoureux et assortis pour une soirée avec une célèbre fille de

1 / 18 Brooklyn Beckham et Nicola Peltz en total look rose : Amoureux et assortis pour une soirée avec une célèbre fille de

2 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

3 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

4 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

5 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

6 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

7 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

8 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

9 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

10 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

11 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

12 / 18 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz-Beckham vont à la soirée rose du club "Off Sunset" à Los Angeles, le 27 août 2022. Parmi les invités, figuraient également le frère de Nicola Peltz, Will, sa compagne Kenya Kinski et K.Gerber.

13 / 18 Exclusif - Kaia Gerber évite les photographes en arrivant à la soirée rose au club Off Sunset à Los Angeles, le 27 août 2022. Sur place, elle a retrouvé B.Beckham et sa femme N.Peltz.

14 / 18 Exclusif - Kaia Gerber évite les photographes en arrivant à la soirée rose au club Off Sunset à Los Angeles, le 27 août 2022. Sur place, elle a retrouvé B.Beckham et sa femme N.Peltz.

15 / 18 Exclusif - Kaia Gerber évite les photographes en arrivant à la soirée rose au club Off Sunset à Los Angeles, le 27 août 2022. Sur place, elle a retrouvé B.Beckham et sa femme N.Peltz.

16 / 18 Exclusif - Kaia Gerber évite les photographes en arrivant à la soirée rose au club Off Sunset à Los Angeles, le 27 août 2022. Sur place, elle a retrouvé B.Beckham et sa femme N.Peltz.

17 / 18 Exclusif - Kaia Gerber évite les photographes en arrivant à la soirée rose au club Off Sunset à Los Angeles, le 27 août 2022. Sur place, elle a retrouvé B.Beckham et sa femme N.Peltz.