Brooklyn Beckham très amoureux : tendres baisers avec sa femme Nicola Peltz en soirée

Javon Walton, Gianni DeCenzo, Joshua Bassett, Raini Rodriguez... Des stars en devenir du cinéma étaient à l'honneur, jeudi 11 août à Los Angeles, à l'occasion de la Variety 2022 Power of Young Hollywood, une soirée organisée par Facebook Gaming/Meta. Mais une apparition est particulièrement sortie du lot : celle du couple formé par Brooklyn Beckham et Nicola Peltz.

Si ce dernier n'a rien à voir avec le grand écran puisqu'il est mannequin, le magazine ELLE a révélé qu'il a fait la couverture de Variety pour son numéro spécial Power of Young Hollywood, ce qui explique sa venue. À noter que sa femme est actrice (Voisin contre voisin, Bates Motel, Transformers : l'âge de l'extinction), ce qui pourrait également justifier leur présence pour cet événement.

Impatient d'être papa

Quoi qu'il en soit, ils étaient bien là. Et leur complicité a, une fois de plus, sauté aux yeux de tout le monde. Ils ont notamment été aperçus au photocall de la soirée en train de s'embrasser langoureusement, avec passion et sincérité. Un amour certes toujours très beau à voir, mais qui ne surprend plus personne, notamment depuis leur mariage en avril dernier qui avait déjà mis en lumière l'amour inconditionnel qu'ils se portent l'un pour l'autre. Sans oublier la déclaration beaucoup trop craquante du top model à son amoureuse quelques jours plus tard, en tatouage.

Dans son entretien pour Variety, le beau brun s'est confié sur sa romance avec sa dulcinée, partageant ainsi son envie de devenir père. "Je n'arrête pas de le dire à ma femme, je suis impatient d'être papa. Je suis prêt à avoir des enfants, mais je dis toujours à ma femme, quand tu veux", a-t-il expliqué. La jolie brune, présente aux côtés de son chéri pour cette interview, souhaite également devenir maman, mais pas maintenant. "Nous ne prévoyons pas d'avoir des enfants dans l'année à venir. Mais nous aimerions avoir une grande famille un jour. Nous aimerions en avoir naturellement et en adopter", a-t-elle précisé.

Un couple très solide, qui semble imperturbable, et ce malgré les récentes rumeurs selon lesquelles l'actrice serait en froid avec sa belle-mère Victoria Beckham. Car, pour rappel, selon différents sources les deux femmes se ne supporteraient pas, ce qui aurait notamment rendu l'organisation du mariage très compliquée. Le choix de la robe de la mariée aurait également rajouté des tensions car elle a opté pour une tenue Valentino, alors que sa belle-mère est créatrice de mode. Elle est revenue sur cette histoire dans cet entretien, en expliquant son choix. Mais son mari a tenu a préciser que "tout le monde s'entend bien, ce qui est parfait". En voilà une bonne nouvelle !