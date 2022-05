Brooklyn Beckham dévoile son tatouage XXL spécial mariage : hommage bouleversant à Nicola Peltz

Brooklyn, fils de David et Victoria Beckham, a partagé sur ses réseaux sociaux, mardi 24 mai 2022, un cliché en noir et blanc de son nouveau tatouage situé sur l'intérieur de son bras droit. Des tatouages, Brooklyn Beckham en possède déjà plein et celui-ci représente ses voeux de mariage, un hommage à sa femme Nicola Peltz qu'il a épousée le 9 avril dernier à Palm Beach. Des festivités qui auront coûté 3 millions de livres sterling.

On peut donc lire sur son bras le message suivant : "Nicola, quand tu as marché dans l'allée, tu m'as coupé le souffle, tu es si belle ce soir et toujours. Permettez-moi de commencer par dire que les mots ne peuvent même pas décrire mon amour pour toi. Rien qu'en te regardant, je vois mon avenir et cela ressemble à un rêve." Une véritable déclaration d'amour pour sa dulcinée. Mais le mannequin de 23 ans ne s'arrête pas là. "Tu es mon monde et je continue à tomber plus amoureux de toi chaque jour. T'avoir dans ma vie est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée car tu m'as fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui", poursuit-il, toujours dans un élan de romantisme à en faire fondre n'importe quel coeur.

"Mon autre moitié"

"J'attends ce jour avec impatience depuis si longtemps, parce qu'aujourd'hui est le jour où je peux t'épouser, mon bébé pour toujours, mon amour et ma meilleure amie, Nicola, aujourd'hui tu deviens ma partenaire, mon autre moitié - et ma famille et grâce à cela je suis l'homme le plus chanceux du monde de pouvoir passer le reste de ma vie avec toi. Je promets d'être le meilleur partenaire, le meilleur mari et homme et de toujours prendre soin de toi, de te faire rire, sentir en sécurité et surtout t'aimer. J'ai hâte de vivre nos rêves ensemble et d'avoir beaucoup de bébés et d'être à toi pour toujours, parce que tu es à moi pour toujours", conclut-il.

Des mots qui ne doivent sûrement pas laisser insensible la jeune actrice de 27 ans, qui avait ébloui tout le monde dans sa robe de mariée de la marque Valentino, en avril dernier. Plus de 500 invités étaient conviés à célébrer cet évènement exceptionnel. Le couple a notamment fait la couverture du magazine Vogue, qui avait l'exclusivité pour traiter l'évènement.