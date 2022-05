Nicolas Peltz et Brooklyn Beckham : "Mauvais oeil" dans la robe, Davie Bowie... les dessous du mariage dévoilés !

Brooklyn s'est souvenu pour Vogue du moment où il a découvert sa fiancée dans sa robe. "Le moment le plus fort du mariage a été quand je l'ai vue dans sa robe. C'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression de ne pas pouvoir reprendre mon souffle." On a d'autre part pu découvrir quelques infos sur la musique de la soirée. Le jeune chanteur anglais Sékou était accompagné d'un orchestre à cordes pour interpréter Songbird lors de l'arrivée de la mariée. Avant que le couple ouvre le bal par une danse sur le titre Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley, interprété par le chanteur sud-africain Loyiso. Brooklyn et Nicola Beckham avaient accordé une place importante à la musique, rien d'étonnant pour le couple qui s'est rencontré dans le festival de Coachella en 2017 et qui compte bien continuer à faire la fête un bon bout de temps !