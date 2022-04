Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : le prince Harry et Meghan Markle pas invités, la raison dévoilée

Invités par le prince Harry et Meghan Markle lors de leur magnifique mariage célébré le 19 mai 2018, Victoria et David Beckham n'ont pourtant pas invité les parents d'Archie (né le 6 mai 2019) et de Lilibeth (née le 4 juin 2021) au mariage de leur fils Brooklyn (alors qu'ils ont convié le prince William et sa femme Kate Middleton). Alors, pourquoi le prince Harry et son épouse ont-il été snobés par le clan Beckham ? Une inimitié existerait-elle entre les deux couples ? Ou bien l'ambiance entre le prince William et le prince Harry est-elle si froide et tendue qu'il ne vaut mieux pas les réunir dans une même pièce ?

Ils ont penché pour William et Kate...

Selon The Mirror, cette invitation a causé de nombreux problèmes au couple Beckham. "Meghan et Harry n'ont pas reçu d'invitation. Les Beckham n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour savoir qui inviter à cause des tensions entre William et Harry. Finalement, ils ont penché pour William et Kate, en raison de leur plus longue amitié. David et William ont toujours été très amis. Ils ont travaillé ensemble sur des sujets autour de la santé mentale", a indiqué le tabloïd.

Gênés, Victoria et David ont malgré tout tranché. Malheureusement, le prince William et Kate n'ont pas pu se rendre au mariage de Brooklyn Beckham et de Nicola Peltz. Ils ont déjà des obligations bien moins réjouissantes à honorer : le premier anniversaire de la mort du prince Philip, décédé le 9 avril 2021 à Windsor à l'âge de 99 ans.

Une source proche du couple Beckham a ainsi rapporté au journal The Mirror que "David et Victoria ont écrit à William et Kate pour les inviter personnellement au mariage de leur fils" mais qu'ils étaient "dans l'incapacité de se rendre au mariage". Pour autant, Victoria et David n'ont pas convié le prince Harry et son épouse, qui n'ont, eux, pas assisté à l'hommage au prince Philip.

Habituée à porter les créations de Victoria Beckham lors de ses sorties depuis de nombreuses années, pas sûr que Meghan Markle continue de s'habiller longtemps avec les vêtements de l'ancienne Spice Girl après cet affront.