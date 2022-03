Le prince Harry se la joue cow-boy au Texas : apparition surprise, loin de Meghan et des enfants

La dernière apparition publique du couple remonte au 27 février, lorsqu'il a pris part à la cérémonie des NAACP Image Awards à Los Angeles (voir diaporama). Son Stetson au placard, le prince Harry était sur son trente-et-un en smoking, tandis que son épouse s'était illustrée dans une éclatante robe bleue signée Christopher John Rogers. Les Sussex s'étaient vu remettre un prix récompensant leur travail de bienfaisance, notamment auprès d'un refuge pour femmes du Texas.

Cela fait maintenant deux ans que le Britannique et son actrice américaine ont officiellement pris leurs distances de la monarchie britannique et entamé leur nouvelle vie en Californie. Depuis, le petit Archie n'a plus vu sa famille paternelle et seule la princesse Eugenie a pu rencontrer Lilibet lors de son récent voyage. Les Sussex feront-ils finalement leur retour au Royaume-Uni début juin, pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth ? Rien n'est moins sûr...