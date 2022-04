David Beckham : Son cadeau de mariage fou pour son fils Brooklyn et son épouse Nicola Peltz

Le weekend dernier a eu lieu l'un des mariages les plus attendus de l'année et celui qui aura battu tous les records en termes de dépense : On parle bien évidemment de celui de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz. Des chiffres qui font tourner la tête (au moins 3,5 millions d'euros), un décor paradisiaque (un domaine privé situé en bord de plage) et une liste d'invités prestigieux. Enfin on connait le fameux cadeau de mariage du père du marié et il est à l'image de l'événement : impressionnant !

Le fils de footballeur, Brooklyn Beckham est officiellement marié avec l'actrice Nicola Peltz. Une union qui s'est scellée ce samedi 9 avril en Floride dans l'immense domaine du père de la mariée sous les yeux d'une poignée de célébrités, dontEva Longoria, Gordon Ramsay ou Mel B et Mel C des Spice Girls. La Spice Girl de la famille justement, Victoria a souhaité la bienvenue à sa nouvelle belle-fille ce lundi sur Instagram. "Félicitations à Monsieur et Madame Beckham, Bienvenue dans la famille" pouvait-on lire.

Le père du marié, David, lui, a vu les choses en très grand en choisissant son cadeau pour le jeune couple. En bon fan d'automobile et notamment des modèles britanniques, l'ancien footballeur a opté pour une Jaguar. Plus précisément un modèle d'une valeur de 450 000 euros. Ce bijou, il le doit à la société de restauration automobile Lunaz, dont il est un des investisseurs. Il n'en fallait pas plus pour que le sportif y voit le cadeau parfait pour un jeune couple. "En créant cette magnifique Jaguar XK140 électrique, nous sommes honorés de combler le fossé entre la vie professionnelle de David Beckham, où il est investisseur dans Lunaz, et sa vie de famille. Cette voiture remarquable est le cadeau parfait pour son fils Brooklyn et sa belle-fille, Nicola, le jour de leur mariage. À tous les égards, cette extraordinaire voiture classique électrique de Lunaz symbolise un avenir brillant et positif", a déclaré David Lorenz, le fondateur de Lunaz. Nicola et Brooklyn ont définitivement connu un mariage pas comme les autres.