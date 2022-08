Diaporama : Brooklyn Beckham très amoureux : tendres baisers avec sa femme Nicola Peltz en soirée

Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles

Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Halle Bailey au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Brooklyn Beckham au photocall de la soirée "Variety Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles.

Nicola Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Avani Gregg au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Rebecca Black au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Javon Walton au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Angus Cloud au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Chase Stoke au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Jabari Banks au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Halle Bailey au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Becky G au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Avani Gregg et sa mère au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Riley Lai Nelet au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Joshua Bassett au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Harry Jowsey au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Iann Dior et Luna Montana au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Gianni DeCenzo au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Samantha Hanratty au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Da'Vinchi au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Saniyya Sidney au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Tyroe Muhafidin au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Blake Gray au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Camryn Jones au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Nicola Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Madeleine Arthur au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Jeremy Zucker au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Chandler Kinney au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Dara Reneé au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Hannah Brown au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Matt Cornett au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Asher Angel au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Hannah Brown au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Brooklyn Beckham au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Cassie Randolph et Brighton Reinhardt au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Malia Pyles au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Chloe Cherry au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Coco Jones au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.

Kenya Kinski-Jones et Will Peltz au photocall de la soirée "Variety 2022 Power of Young Hollywood" organisée par Facebook Gaming/Meta à Los Angeles, le 11 août 2022.