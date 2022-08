Victoria Beckham en froid avec sa belle-fille Nicola Peltz, de grosses tensions dévoilées...

L'entente n'est pas au beau fixe entre Victoria Beckham et Nicola Peltz. Le 9 avril dernier, au terme d'une cérémonie spectaculaire, cette dernière épousait Brooklyn, l'un des fils de l'ancienne star des Spice Girls. Si tout s'est bien passé le jour J, une source proche de la famille a récemment affirmé, auprès du média Page Six, que les deux femmes "ne se supportent pas et ne se parlent pas", ce qui aurait fortement perturbé la préparation du mariage, jugée "horrible" par cette même source.

La future mariée de l'époque "ne voulait pas que sa future belle-mère fasse partie de la planification, ne donnant alors aucune indication à Victoria sur quoi que ce soit. La communication était minimale", peut-on lire. Une mésentente qui persisterait toujours, d'après ces nouvelles informations, et qui aurait même fragilisé la relation entre Brooklyn et ses parents. "Ils ne lui ont pas beaucoup parlé ces derniers mois", rapporte une source.

Une histoire de jalousie ?

La situation se serait empirée depuis que le jeune homme a posté sur son compte Instagram une photo de la couverture du magazine britannique Tatler qui a titré : Peltz "La nouvelle Mme Beckham". "Wow. Je suis tellement fier de toi bébé. Tu es absolument magnifique et je suis tellement amoureux de toi, félicitations bébé", écrivait-il en légende du cliché.