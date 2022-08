Victoria Beckham en guerre avec son fils Brooklyn ? Ce petit oubli qui fait jaser

La guerre est officiellement déclarée entre Victoria Beckham et son fils aîné Brooklyn ? À l'origine, c'est surtout entre l'ex-Spice Girls et la femme du jeune homme, Nicola Peltz que le courant ne passe plus. En effet, selon une source proche de la famille Beckham à Page Six, les deux femmes "ne se supportent pas et ne se parlent pas". La compagne de Brooklyn ne souhaitait pas "que sa future belle-mère fasse partie de la planification" du mariage selon cette source.

Afin d'envenimer la situation, le fils aîné de Victoria a posté le 23 juin dernier la photo de couverture du magazine britannique Tatler où figure sa femme Nicola avec ce titre "The new Mrs Beckham" (La nouvelle Madame Beckham). "Waouh. Je suis si fière de toi bb. Tu es absolument magnifique et je suis tellement amoureux de toi", a écrit le jeune homme de 23 ans en légende du post. Si le fils de David Beckham semble très emballé par cette couverture, Victoria, elle, se voit sûrement voler la vedette par sa belle-fille qui semble lui faire de l'ombre. Y'aurait-il de la jalousie dans l'air ?