Victoria Beckham en guerre avec sa belle-fille ? Le message de la femme de son fils Brooklyn qui en dit long...

Entre Victoria Beckham et sa belle-fille Nicola Peltz, la femme de son fils Brooklyn, il semblerait que ce ne soit pas le grand amour ! Il y aurait même de l'eau dans le gaz. Jeudi 4 août, le média Page Six a livré quelques scoops sur une prétendue tension entre l'ex-Spice Girl et la jeune actrice de 27 ans.

En avril dernier, le fils aîné du célèbre footballeur anglais David Beckham épousait Nicola Peltz. C'est dans la maison de famille de la jeune femme de 27 ans, située à Palm Beach en Floride, que s'est tenue la cérémonie. Les parents et la famille du jeune marié étaient présents. Toutefois, derrière les sourires, se cachent des querelles entre Victoria Beckham et sa belle-fille comme l'a indiqué une source proche de la famille Beckham à Page Six : "Elles ne se supportent pas et ne se parlent pas. La préparation du mariage a été horrible", a témoigné la source. De plus, selon cette source, Nicola Peltz souhaitait que sa belle-mère Victoria reste à l'écart des préparatifs du mariage. "Elle ne voulait pas qu'elle fasse partie de l'organisation, et elle ne mettait Victoria au courant de rien. La communication était minimale", a précisé le témoin.

Nicola Peltz Beckham vide son sac sur Instagram

Samedi 6 août, Nicola Peltz Beckham a posté un message sur son compte Instagram, accompagné d'une photo où elle apparaît abattue, les mains sur la tête et une autre photo où on voit ses yeux larmoyants en gros plan. "Parfois, j'ai dû mal à montrer les parties tristes de moi. Grandir avec sept frères et soeurs et deux parents très durs m'a endurci. Ils m'ont martelé de ne pas laisser les gens me rabaisser ou me briser le coeur (...) Nous avons tous des jours où les gens vous font vous sentir mal et c'est normal d'en être blessé (...) Je voulais montrer ce côté de moi. Je vous aime tous tellement et j'apprécie vraiment votre soutien. Ça représente tellement pour moi quand vous êtes gentils sur ma page. Je veux que vous sachiez que je vous vois, je vous entends, et cela signifie beaucoup pour moi", a-t-elle longuement écrit.