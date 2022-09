David et Victoria Beckham : Pas loin du divorce ? Ce geste l'ex-Spice Girls qui interroge ses fans...

C'est la rumeur qui n'en finit plus d'agiter le net : Victoria et David Beckham seraient-ils sur le point de divorcer ? Alors que tous les deux semblaient très heureux ces derniers mois, en vacances avec leur fille cadette Harper et fêtant leur 22ème anniversaire de mariage comme il se doit, les internautes craignent désormais que leur couple ne touche à sa fin. En cause ? Un geste de l'ancienne Spice Girls qui n'est pas passé inaperçu !

La quadragénaire aurait en effet retiré l'un de ses tatouages au poignet, représentant les initiales de son mari, "DB" dans une écriture stylisée. Un acte qui n'est pas passé inaperçu et que certains considèrent comme un aveu d'eau dans le gaz entre les deux époux, bien que l'équipe de la styliste ait rapidement démenti tout problème entre eux.

En effet, Victoria Beckham aurait juste "enlevé plusieurs tatouages" dont celui-ci, mais tout irait bien dans son couple. Une communication qui a eu du mal à convaincre certains internautes, certains que les différentes épreuves de ces derniers mois auraient créé des tensions dans le couple culte, malgré les nombreuses déclarations d'amour entre eux sur Instagram.

Il faut dire que la styliste n'a pas été épargnée, d'abord au niveau professionnel puisque ses boutiques et ses nouvelles créations n'auraient pas convaincu le public, la forçant à s'endetter.

Au niveau personnel, les choses ne sont pas toutes roses non plus : le fils aîné de la famille, Brooklyn a pris son envol il y a quelques mois pour épouser la femme de sa vie, l'héritière Nicola Peltz. Mais entre la mariée et sa belle-mère, le courant ne passerait pas du tout et la cérémonie en grande pompe aux Etats-Unis aurait exacerbé encore les tensions déjà existantes.