David et Victoria Beckham : Vacances en maillots et en famille, leur fille Harper déjà si grande !

C'est les vacances pour tout le monde, même pour les Beckham ! Et pour s'assurer de passer un beau séjour malgré les chaleurs très élevées de cet été 2022, David et Victoria ont trouvé la solution : ils restent tranquillement installés sur leur yatch et profitent, en famille, d'activités nautiques dans les eaux du Sud de la France. La canicule ? Quelle canicule ? Après avoir été aperçu du côté de Saint-Tropez, le clan britannique a changé de bord, direction le Cap d'Antibes.

Le lundi 25 juillet 2022, David et Victoria Beckham se prélassaient, sur leur luxueuse embarcation, avec leur petite dernière, Harper, qui a fêté ses 11 ans le 10 juillet dernier. Leur fils Cruz était également présent, au bras de sa compagne Tana Holding. Au programme de la journée : promenade en jet-ski, à 100 à l'heure, bouées tractées, baignades à gogo et beaucoup de bronzette. C'était l'occasion, pour l'ancienne membre du groupe Spice Girls, de passer du temps avec son chéri et ses enfants, mais aussi d'apprendre à connaître, encore davantage, sa belle-fille Tana. Et il faut espérer que les choses se soient mieux passées qu'avec Nicola Peltz, l'épouse de Brooklyn Beckham...

La guerre des Mme Beckham ?

Depuis que tout ce petit monde s'est retrouvé à Miami, les choses ne sont effectivement plus comme avant. Victoria Beckham et Nicola Peltz, qui s'entendaient à merveille et adoraient s'accorder des petits clins d'oeil sur les réseaux sociaux, sont désormais complètement absentes, en ligne, l'une pour l'autre. La femme d'affaires n'a même pas liké la photographie de couverture du magazine Vogue qui concernait le mariage grandiose de son fils, qui a eu lieu le 9 avril dernier. Il y a un de ses trois fils qui, à ce niveau-là, ne pose aucun soucis à celle que l'on surnomme Posh. Romeo, 19 ans, s'est récemment séparé de la top model Mia Regan, sa girlfriend depuis trois ans, à cause de leurs horaires de travail contradictoires et de la longue distance, entre l'Amérique et l'Angleterre...