Danse avec les stars : Léa Elui durement jugée, Christophe Licata s'en mêle et recadre un juré

La compétition s'est poursuivie ce vendredi 23 septembre dans Danse avec les stars. Il s'agissait du troisième prime de cette 12e saison, lors duquel dix couples étaient encore en lice suite aux éliminations de David Douillet et Katrina Patchett et Théo Fernandez et Alizée Bois. Cette semaine, c'est finalement Clémence Castel et Candice Pascal qui n'ont pas fait le poids face aux autres candidats. Il faut dire qu'il y avait du haut niveau sur le parquet, notamment avec les prestations de Billy Crawford, Stéphane Legar ou encore Carla Lazzari. La saison vient de commencer mais les jurés sont donc déjà très exigeants. Et c'est la jeune Léa Elui qui en a fait les frais.

Avec son partenaire Christophe Licata, la TikTokeuse de 21 ans a présenté une rumba qui se voulait sensuelle. Mais, malgré tous ses efforts, cela n'a pas été suffisant pour Marie-Agnès Gillot, la nouvelle jurée du show et étoile du ballet de l'Opéra de Paris. "Même si t'étais très tendue Léa, j'aimerais avoir des jambes très tendues. C'est-à-dire que moi je trouve que la jambe n'est pas assez étirée, la rotule n'est pas relevée... J'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas si je me trompe, un petit manque de travail, de répétitions et de répétitions", a-t-elle estimé.

Une remarque qui a eu vite fait d'agacer Christophe Licata. Il s'est alors emparé du micro pour recadrer Marie-Agnès Gillot. "Ça c'est faux ! Là, je suis obligé de la défendre. Vraiment, elle ne s'arrête pas, elle m'envoie des vidéos de chez elle, la nuit, le jour... Donc je ne peux pas vous laissez dire ça !", l'a-t-il corrigée avec fermeté. Et pour la danseuse de classique de répliquer : "C'est pour ça que je demande ! Je trouve qu'il n'y a pas assez de progression". C'est Léa Elui elle-même qui a eu le mot de la fin, non sans émotion. "Je suis vraiment très dure avec moi-même et en tout cas, j'ai fait mon maximum", a-t-elle simplement déclaré.

Sur Twitter, les réactions des internautes furent mitigées. Certains ont pris parti pour la jeune Léa : "J'ai vraiment trouvé très déplacé ce qu'a dit Marie Agnès au sujet de Lea Elui, comme quoi elle n'a pas beaucoup travaillé", "Christophe a tellement raison de défendre sa danseuse, il le fait chaque saison". Et d'autres ont compris les critiques de la jurée : "Franchement la juge a raison, faut arrêter de faire les groupies. (...) Elle n'est pas dans le rythme. C'est pas nul mais bon de là à dire qu'elle a bien dansé...", "Si je comprends bien Léa Elui ne sait danser que sur TikTok."