Marie-Agnès Gillot (Danse avec les stars), mère célibataire "par choix" : rares photos de son fils Paul

Elle était célèbre déjà bien avant d'intégrer le jury de Danse avec les stars. En effet, Marie-Agnès Gillot est connue comme étoile au ballet de l'Opéra de Paris et a même participé au concert des Enfoirés en 2021. Désormais, la danseuse de 47 ans juge les candidats de DALS auprès de ses camarades Chris Marques, François Alu et Bilal Hassani. Auprès de nos confrères du magazine Paris Match, actuellement en kiosques, la jolie brune se livre sur ce nouveau challenge et évoque également comme rarement son fils Paul, adorable petit garçon aux grands yeux bleus et à la bouille coquine.

"Ce n'est pas un secret, la production de l'émission me courait après depuis longtemps. Mais tant que j'étais danseuse à l'Opéra de Paris, j'avais trop la tête dans le guidon et pas assez de recul pour juger les autres. Alors qu'il faut savoir prendre de la distance pour réussir cet exercice, indique-t-elle. Et puis, en vérité, je voulais surtout faire plaisir à ma mère, qui est décédée l'an dernier. Elle aimait cette émission et regrettait que je n'y participe pas. Lors des primes, je penserai évidemment à elle."

La toute première saison de Danse avec les stars, c'est d'ailleurs chez sa mère qu'elle l'a regardée puisqu'elle ne possédait à l'époque pas de télévision. "J'en ai une désormais parce que mon fils Paul en réclamait", confie Marie-Agnès Gillot, qui avait déjà précisé que le jeune homme âgé de 8 ans est "fan de Michou", finaliste de la saison dernière. Il a dû avoir des étoiles plein les yeux en découvrant le youtubeur fouler le parquet de DALS. Toutefois, il n'entend pas faire le même métier. "Il dit qu'il veut être footballeur-danseur. Drôle de métier, s'amuse l'heureuse maman. Il vient d'ailleurs de commencer les cours à Houlgate, dans la classe de Chantal Ruault, là où j'avais débuté. Donc la boucle est bouclée. Je ne voulais pas forcément qu'il fasse de la danse, mais c'est inné chez lui. Peut-être est-ce génétique ?"