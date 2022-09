Danse avec les stars 2022 : Théo Fernandez éliminé, son étonnante réaction

C'est la fin pour Théo Fernandez. L'acteur qui a joué Coin-Coin dans les Tuches et son acolyte Alizée Bois ont été éliminés à l'issue du prime du 16 septembre 2022. Durant ce numéro qui a été marqué par le remplacement de Chris Marques par Jean-Marc Généreux, le binôme n'a pas réussi à prolonger son aventure au sein de DALS. Le comédien a fait part de sa réaction sur Instagram, en story.

Peu après son élimination, Théo Fernandez a fait part de son sentiment, tout frais, après son éviction de Danse avec les stars : "J'ai perdu une finale mais j'ai gagné une sacrée aventure. Plus sérieusement, je vous ferai une story à 1 500 points pour vous en parler plus en détail. Mais en gros, sachez déjà que je me suis éclaté, que Alizée est géniale, que toute l'équipe de DALS est super et que j'avais des hémorroïdes. Je ne pars ni frustré ni (ron) chon. Merci à tous." On imagine que les soucis de santé cités étaient une plaisanterie, on l'espère pour lui !

Son départ a suscité de nombreuses réactions d'internautes, trouvant dommage d'éliminer un candidat aussi touchant que lui. Gaston Lagaffe au cinéma, il l'était aussi sur le plateau de Danse avec les stars. Toutefois, si les tweetos sont relativement d'accord pour souligner le potentiel de progression de cet artiste et son côté très attendrissant, c'est peut-être son manque de technicité qui lui a fait défaut.

Un tweet résume d'ailleurs peut-être ses compétences dans Danse avec les stars : "Je veux pas que Théo parte ... mais il a une coordination du corps très peu commune bichon". Avec humour et autodérision, il a réagi à l'un des messages qui lui a été envoyés. En réponse à un follower qui lui a dit le préférer au cinéma qu'à la danse, aimer son look "relevé d'original" et sa personnalité, le jeune homme a rétorqué à sa communauté : "Vous aussi chez vous, trouvez l'intrus parmi ces compliments."

Pour les fans de cet acteur, on le retrouvera prochainement dans la série Darknet-Sur-Mer