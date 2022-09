Danse avec les stars : Un membre du jury obligé de se retirer, son remplaçant déjà trouvé

Le 9 septembre, TF1 a donné le coup d'envoi de Danse avec les stars 2022. Les téléspectateurs ont ainsi pu voir les six premiers couples de la saison danser. Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, David Douillet et Katrina Patchett, Thomas da Costa et Elsa Bois, Billy Crawford et Fauve Hautot et Eva et Jordan Mouillerac se sont ainsi affrontés. Au terme de la soirée, c'est l'époux de Vanessa Douillet qui a été éliminé. Ce n'est que le 16 septembre prochain que les six autres participants fouleront le parquet. Mais Clémence Castel, Carla Lazzari, Léa Elui, Théo Fernandez, Florent Peyre et Stéphane Legar feront face à un jury recomposé. Explications !

Pour cette 12e édition, la production a fait appel à François Alu, Bilal Hassani, Marie-Agnès Gillot et Chris Marques. Mais ce dernier ne sera pas sur le plateau pour le deuxième prime de cette édition comme il l'a révélé ce mercredi 14 septembre, sur Instagram. "Hello les amis. Pour la première fois en 12 saisons, je ne serai pas sur le plateau de Danse avec les stars vendredi. Ma petite famille et moi avons le Covid", a tout d'abord confié le juré âgé de 44 ans. Il a ensuite dévoilé qui prendrait sa place pour l'occasion et le visage du principal intéressé est bien connu des fans de l'émission. "Pour me remplacer sur DALS cette semaine, j'ai appelé mon copain Jean-Marc Généreux à la rescousse. Moi je vous retrouve comme d'habitude le vendredi suivant avec un look d'anthologie. Beau prime à tous", a-t-il conclu.