Chris Marques fiancé à Jaclyn depuis 15 ans mais pas marié : pas d'union en vue, il s'explique !

Entre Chris Marques et Jaclyn Spencer, c'est l'amour fou depuis déjà près de 25 ans ! En effet, c'est en 1997 que le couple s'est rencontré, et depuis les deux danseurs ne se sont plus jamais quittés. Ensemble, ils ont même eu un enfant. Le petit Jackson né le 18 octobre 2016 fait donc le bonheur de ses parents depuis bientôt cinq ans. En bref, le juré de Danse avec les stars (TF1) voit la vie en rose. Toutefois, un petit détail interpelle !

24 ans d'amour, des fiançailles il y a des années... et pas de mariage. Auprès de nos confrères du magazine Ici Paris, l'acolyte de Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier dans le jury de DALS en dit un peu plus sur le sujet. "On est fiancés depuis quinze ans et pas mariés, lance-t-il. Peut-être un jour, mais nous n'y attachons que peu d'importance." Pour Chris Marques et sa compagne – ou plutôt fiancée – c'est donc pas mariés et pas pressés !

Toujours auprès de nos confrères, le célèbre danseur de 43 ans revient sur son couple. S'ils se sont rencontrés lors d'un concours de danse en 1997, ce n'est pas un hasard... Leur passion commune les rassemble. Mais savoir tenir en demi-pointes ou avoir la technique des quatre temps de la salsa n'était pas une exigence pour Chris Marques. "Ce n'était pas du tout un critère. Notre rencontre s'est faite à travers la danse, mais pas à cause de la danse", précise-t-il.

Qu'en est-il de Jackson dans tout ça ? Eh bien avec deux parents danseurs professionnels – ils sont triples champions du monde de salsa –, le jeune garçon n'aurait pu qu'être une graine de danseur ! "Il adore bouger et danse dès qu'il entend de la musique. C'est un fou de hard rock pour le moment, raconte l'heureux papa. Quand il était bébé, il avait récupéré sur le plateau de l'émission l'une des pancartes de notes du jury et quand il me voit à la télé aujourd'hui, il la sort et crie : 'C'est un 10, papa !' Il nous amuse beaucoup." Il faut dire qu'il a été à bonne école...

L'interview de Chris Marques est à retrouver en intégralité dans le magazine Ici Paris, actuellement en kiosques.