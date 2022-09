Danse avec les stars : Billy Crawford très touchant avec Fauve Hautot, les internautes sous le charme

Qui dit vendredi, dit nouvelle émission de Danse avec les stars 2022 (TF1). La première semaine de compétition, c'est David Douillet et Katrina Patchett qui ont été éliminés. Ils ont été suivis la semaine suivante par Théo Fernandez et Alizée Bois (la soeur d'Elsa, aussi danseuse professionnelle dans le programme). Dix couples étaient donc encore en course et à l'issue du prime, l'un d'eux a été éliminé. Et ce ne sont pas Billy Crawford et Fauve Hautot puisque le duo a impressionné les jurés Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot, ainsi que les téléspectateurs.

Evénement ce vendredi 23 septembre. Pour la première fois, les dix candidats ont été réunis sur le plateau de Danse avec les stars. Et Billy Crawford, Florent Peyre, Stéphane Legar, Thomas Da Costa, Clémence Castel, Léa Elui, Amandine Petit, Eva, Anggun et Clara Lazzari avaient un défi de taille. Une épreuve redoutable les attendait, celle des duels. Un duo en a affronté un autre et seul le vainqueur a eu la chance d'être qualifié pour la suite de la compétition. Les autres allaient directement en face à face.

Mais le public a eu l'impression que c'était simple comme bonjour pour Billy Crawford et Fauve Hautot. Le couple a en effet impressionné les internautes. Ces derniers se sont d'ailleurs empressés de commenter leur prestation sur Twitter, et notamment la capacité de l'ancien candidat de la Star Academy à transmettre son émotion sur cette danse contemporaine et le titre L'enfer de Stromae.