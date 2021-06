Christophe Michalak, Ines Reg, Constance Jablonski : En amoureux à Roland-Garros

Roland-Garros est devenu le lieu de rendez-vous amoureux le plus prisé ! Christophe Michalak et Ines Reg s'y sont rendus jeudi après-midi, accompagnés de leurs moitiés respectives. Avant d'assister à l'un des matchs les plus palpitants de la journée, le célèbre pâtissier et la comédienne s'étaient affrontés sur un court, pour la bonne cause.

Cette année encore, le tournoi Stars, set et match s'est tenu en marge de Roland-Garros ! Christophe Michalak, Ines Reg et Guillaume Pley en étaient les joueurs invités. Chacun défendait une association, pour lesquelles la somme de 10 000 euros a été récoltée. 4000 euros iront à SOS Autisme, 3000 euros à Cékedubonheur et 3000 euros aux Petits Princes. Pour ses matchs, Ines Reg a été associée aux tennismen professionnels Michael Llodra et Pauline Parmentier. La comédienne a été soutenue par son mari Kevin Debonne. En face d'elle, Christophe Michalak et Guillaume Pley faisaient la paire.

Le tournoi terminé, Ines et Christophe sont devenus spectateurs. En tribunes du court Philippe-Chatrier, ils ont assisté à la demi-finale simple dames opposant Maria Sakkari à Barbora Krejčíková. Cette dernière s'est imposée en trois sets à l'issue d'une rencontre haletante. La joueuse tchèque de 25 ans tentera de remporter son premier Roland-Garros (et son premier titre en Grand Chelem) ce samedi 12 juin 2021, date de la finale simple dames. Elle affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.