Amandine Petit : Le gros coup de chaud de Miss France à Roland-Garros

Ainsi, Amandine Petit a réussi sa première sortie officielle depuis son retour de Hollywood, en Floride. Elle y avait participé au concours Miss Univers, remporté par la Miss Mexique Andrea Meza. L'ambassadrice française s'est classée 13e.

"On l'a fait ! 13e du top 21, quelle aventure ! Merci à tous pour votre force et votre soutien ! Vous avez été incroyables pendant toute cette aventure ! Plein de belles choses m'attendent en France désormais. Après avoir conquis l'univers, le retour en France approche pour vous retrouver et partager encore et toujours tous ces bons moments !", avait commenté Amandine Petit sur son classement.

Sylvie Tellier, présente à son côté, n'avait pas pu cacher sa déception : "Aux portes du Top 10 ! Poulala... On est super déçus. Enfin bon, elle méritait. Mais bon, elle a fait un super top 21, elle a mené une super aventure et je suis très fière d'elle. Bravo, bravo !"