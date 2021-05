Miss Univers : Andrea Meza canon sur les photos officielles, le beau résultat final d'Amandine Petit dévoilé

Quelques jours après la cérémonie, le concours a dévoilé les photos officielles d'Andrea Meza, notre nouvelle Miss Univers. Cette Mexicaine ingénieure en informatique, engagée dans le féminisme, mannequin, maquilleuse professionnelle et vegan a littéralement tout pour plaire. Dans son discours de remerciements, la jeune femme se réjouissait que le concours fasse tomber peu à peu les critères de beauté.

"Nous vivons dans une société de plus en plus avancée. Puisque nous avançons, les stéréotypes le font aussi. Aujourd'hui, la beauté n'est plus extérieure. Pour moi, la beauté irradie non seulement nos esprits, mais aussi nos coeurs et la façon dont nous nous conduisons. Ne permettez jamais à personne qu'il vous dise que vous ne valez rien", avait-elle assuré. Du changement dans l'air.