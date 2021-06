Jean-Baptiste Djebbari : Le ministre s'offre une rare sortie avec sa compagne à Roland-Garros

Le 9 juin, la France était à la fête. Non seulement le couvre-feu est désormais repoussé à 23H, mais les restaurants et les bars peuvent pleinement accueillir les gens. Et, pour les amateurs de sport, les enceintes des compétitions se remplissent progressivement. A Roland-Garros, les people étaient nombreux ce jour-là. Parmi les visages connus repérés, il fallait aussi compter sur Jean-Baptiste Djebbari.

Le discret ministre délégué, chargé des transports, a donc lui aussi profité d'un petit temps off sur son planning pour aller applaudir les joueurs en lice lors des quarts de finale hommes et femmes du tournoi parisien de terre battue. Jean-Baptiste Djebbari, en costume cravate malgré les fortes chaleurs et masque de protection contre le coronavirus, a savouré ce moment en amoureux. En effet, le ministre âgé de 39 ans était de sortie avec sa mystérieuse compagne. Respectant scrupuleusement les gestes barrières, il avait même laissé un siège entre eux. De son histoire de coeur, on ne sait rien puisqu'il garde jalousement le secret sur cette romance et celle qui fait battre son coeur.

Dans les gradins de Roland-Garros, qui ont dû être vidés par la force en fin de soirée après deux rappels des organisateurs quant au début du couvre-feu alors que le Serbe Novak Djokovic croisait le fer avec l'Italien Matteo Berrettini, Jean-Baptiste Djebbari a pu aussi papoter avec son collègue du gouvernement Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education. On l'a aussi vu échanger quelques mots avec Fabien Galthié. Ravi de son passage aux Internationaux de France, le ministre des transports a immortalisé le moment en brandissant son portable à la main. De quoi raviver des jolis souvenirs quand il tuera le temps cet été dans le train ou l'avion, sur le chemin des grandes vacances ?