Grève SNCF : Yann Barthès, bloqué, lance un tacle moqueur au secrétaire d'État

Le Quotidien n'est facile pour personne. SNCF, RATP...la France est paralysée par les mouvements sociaux qui ont débuté le 5 décembre 2019. La trêve de Noël n'est visiblement pas une possibilité pour les grévistes qui bloquent une majorité des citoyens loin de leur famille en période de fêtes. Parmi les victimes de ces aléas ferroviaires, Yann Barthès, animateur star de la chaîne TMC, qui a dénoncé, tout en ironie, les récentes déclarations du gouvernement. "L'ensemble des Français qui ont un billet pour Noël auront un train garanti, écrit-il, citant les propos de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports. Mais garanti pour où ?"

Voulant se rendre auprès de ses proches, Yann Barthès s'est lui aussi, comme une grande partie des Français, retrouvé face à la mention "Trajet non faisable". Bien que promesse ait été faite pour les passagers déjà munis d'un titre de transport, très peu de trains circulent chaque jour en France, les informations sont confuses et la hotline de la SNCF promet de longues heures d'attente... Les voyages, s'ils sont possibles, devraient se faire dans des conditions plus ou moins agréables, en voiture bar, assis au sol ou sur les marches des wagons. C'est ce que l'on appelle l'esprit de Noël.