Pierre-Jean Chalençon : Ce tweet qu'il n'aurait pas dû poster sur la grève

"Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner", disait Napoléon. Pierre-Jean Chalençon apprendra désormais également qu'il vaut mieux tenir sa langue avant de tweeter ses revendications. Le 11 décembre 2019, l'admirateur du premier empereur des Français s'est fait lyncher sur Twitter après avoir publié son avis concernant les grèves qui sévissent actuellement dans l'Hexagone. "Après presque une semaine de grève, je trouve inadmissible que l'on prenne la population en otage. On va tout droit dans le mur", écrivait ainsi le collectionneur de 49 ans. Immédiatement, la twittosphère s'est emballée, prenant pour cible le brocanteur de l'émission Affaire Conclue.

Un florilège de commentaires tous plus acerbes les uns que les autres se sont succédé suite à sa publication : "Il est vrai qu'à vivre dans votre beau château, vous en avez perdu le sens des réalités et n'avez même pas idée des difficultés à vivre pour beaucoup de foyers. La monarchie n'est plus Monsieur, même si dans le contexte actuel on peut en douter... Réveillez vous !!", "Viens vivre avec nous avec le Smic. Tu verras comment on vit" ou encore "C'est le gars qui achète tout et n'importe quoi, parfois à des prix exorbitants pour sa collection, qui se permet cette réflexion.... Vous n'aurez pas de problème de retraite vous, ça c'est sûr !!!!!"