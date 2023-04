Christophe Michalak et sa femme, Victoria Silvstedt et son riche compagnon pour une journée de rêve à Monte-Carlo

La saison de terre battue démarre pour les joueurs de tennis et si certains adorent cette surface, c'est plus compliqué pour d'autres. On le sait, Rafael Nadal est le meilleur joueur de tous les temps sur cette surface, mais malheureusement, le champion espagnol est actuellement blessé et on ne sait pas vraiment quand il pourra revenir sur les terrains. De son côté, Novak Djokovic n'est pas un expert de la terre battue, mais cela ne l'a pas empêché de remporter Roland-Garros à deux reprises. Néanmoins, le Serbe de 35 ans vient d'être éliminé à la surprise générale par l'Italien Lorenzo Musetti lors du Masters 1000 de Monte-Carlo ce 13 avril.

Une petite bombe dans le milieu du tennis tant celui que l'on surnomme le Djoker continue d'impressionner malgré le temps qui passe. Ce dernier a d'ailleurs eu le privilège de jouer devant de nombreuses célébrités hier après-midi puisque le tournoi se déroule à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), une commune située à quelques encablures de Monaco, sur la très chic Côte d'Azur. De quoi faire venir des stars comme Christophe Michalak, le célèbre chef pâtissier français, qui a été vu accompagné de sa femme, Delhpine McCarthy. Le couple, marié depuis 2013 et qui a eu un petit Victor en 2014 a certainement pu apercevoir un autre duo très célèbre.

Une légende du sport et de célèbres mannequins

L'ancienne Miss Suède et personnalité bien connue des Français, Victoria Silvstedt était également de la partie et la grande blonde ne quitte plus son compagnon, Maurice Dabbah, présent à ses côtés. Casquette sur la tête, l'homme d'affaire était assorti à sa chérie, qui avait elle opté pour un chapeau blanc aux allures très estivales (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). La légende de l'athlétisme Usain Bolt a également fait le déplacement depuis la Jamaïque pour ce bel évènement et si on connaît son amour pour le football, l'homme le plus rapide du monde apprécie également le tennis. Il a pu discuter avec les mannequins Izabel Goulart et Cindy Bruna ou encore le DJ Martin Garrix. Rose Bertram, l'ex de l'ancien joueur du PSG, Gregory Van der Wiel complète ce beau plateau de stars.