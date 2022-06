"Elle dort sur la terrasse..." : Cindy Bruna se livre sur son beau-père violent, qui a terrorisé sa mère

Dès les premiers jours, la violence était là

Un passé douloureux que Cindy Bruna a notamment rappelé dans une interview accordée au magazine ELLE. La jeune femme évoque des violences subies par sa mère, et auxquelles elle a assisté, totalement impuissante. "Ma mère est tombée amoureuse, elle a eu envie d'y croire, même si, dès les premiers jours, la violence était là", avoue t-elle. "Les scènes, les insultes, les gifles (...) Mon beau-père a, en plus, une addiction à l'alcool. Ma mère endure ses colères, même quand, à table, il la traite de 'négresse'. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en tant que femme noire elle subissait le double préjudice d'une violence sexuelle et raciale", poursuit-elle. Ce second mari, "un chef d'entreprise", la maman de Cindy Bruna l'a rencontré après être arrivée du Congo, s'être installée à Cagnes-sur-mer et avoir divorcé à 23 ans.

Les colères de son beau-père pouvaient aller très loin, jusqu'à faire dormir son épouse dehors... "Parfois, il la jette dehors pendant la nuit, elle dort sur la terrasse et repart travailler le lendemain, frigorifiée. (...) Un jour, il fait mine de la brûler avec un fer à repasser ; un autre il verse du liquide vaisselle dans son thé", se souvient Cindy Bruna. Mais la délivrance arrive lorsqu'elle a 16 ans et que sa maman décide de réagir après avoir été emmenée à l'hôpital par les pompiers. Le déménagement tant espéré a enfin lieu, une nouvelle vie commence... Soulagée, Cindy Bruna ne l'est en revanche pas pour l'autre femme qui a épousé son beau-père par la suite, "une Congolaise encore".

Dans son entretien avec ELLE, Cindy Bruna explique également ce qui l'a poussée à briser le silence, des années après. "Je dévoile aujourd'hui mon passé pour tous ceux qui vivent ce que j'ai vécu et qui pourront, je l'espère, briser à leur tour le carcan (...) Aujourd'hui, je m'en sens capable, même s'il m'est difficile de prendre la parole à titre personnel pour partager mon histoire", confie t-elle. Une expérience difficile à oublier pour le mannequin, qui peut au moins se féliciter d'avoir partagé son histoire.