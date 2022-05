AmfAR 2022 : Cindy Bruna poitrine à l'air pour officialiser son couple avec Serge Ibaka

Le 26 mai 2022, l'amfAR a réuni de nombreuses personnalités internationales à l'Eden Roc, célèbre palace du Cap d'Antibes situé dans les Alpes-Maritimes. Invité d'honneur de cet événement caritatif dédié à la recherche contre le sida, Robert de Niro a pu admirer les performances des trois stars de la musique conviées pour cette 28ème édition : Christina Aguilera, Ricky Martin et Charli XCX.

Comme toujours, de nombreuses stars étaient de la partie, comme le top français Cindy Bruna , 27 ans, qui était resplendissante dans une robe audacieuse, qui laissait entrevoir sa poitrine. Elle a par la même occasion officialisé son couple avec le joueur congolo-espagnol de basket-ball Serge Ibaka. Milla Jovovich , sa fille Ever Gabo Anderson et son mari Paul W. S. Anderson, Eva Longoria , et une Nabilla très enceinte se sont également fait remarquer par les photographes présents.

Cette année, le défilé qui a lieu lors de la 75e édition du Festival de Cannes a été imaginé par la célèbre Carine Roitfeld (ancienne rédactrice en chef de Vogue France et créatrice de CR Fashion Book, un magazine bi-annuel new-yorkais) et est construit sur le thème Let's Get Married.

Ce défilé réunit des looks réalisés par les plus prestigieux designers tels que Chanel, Givenchy, Louis Vuitton, Louis Vuitton Homme. Mais aussi, Gucci, Armani, Dior, Versace, Balenciage, Saint Laurent, Jacquemus, Valentino, Burberry ainsi que Giambattista, Fendi, De Fursac, Tom Ford, Loewe, Oscar de la Renta, Aller Martinez, Alaïa, Monot et Nensi Dojoka.

Pour cette édition, la American Fondation for AIDS Research (amfAR) a invité de nombreuses personnalités internationales telles que Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, Vanessa Hudgens, Kate Hudson, Michelle Rodriguez ou encore Michelle Williams, Nina Dobrev, Paul Anderson, Pom Klementieff et Priscilla Presley.