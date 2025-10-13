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Diaporama : AmfAR 2022 : Cindy Bruna poitrine à l'air pour officialiser son couple avec Serge Ibaka

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Diaporama AmfAR 2022 : Cindy Bruna poitrine à l'air pour officialiser son couple avec Serge Ibaka
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AmfAR 2022 : Cindy Bruna poitrine à l'air pour officialiser son couple avec Serge Ibaka
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Serge Ibaka, Cindy Bruna - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. © Cyril Moreau / Bestimage
Serge Ibaka, Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cindy Bruna - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cindy Bruna - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
5 / 42
Ricky Martin - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Ricky Martin - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
6 / 42
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
7 / 42
Nabilla Benattia (enceinte) - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Nabilla Benattia (enceinte) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
8 / 42
Ciara - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Ciara - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
9 / 42
Cindy Bruna - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
10 / 42
Milla Jovovich - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Milla Jovovich - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
11 / 42
Jordan Barrett - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Jordan Barrett - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
12 / 42
Lady Victoria Hervey - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Lady Victoria Hervey - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
13 / 42
Olivia Culpo - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Olivia Culpo - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
14 / 42
Anna Hiltrop - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Anna Hiltrop - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
15 / 42
Julia Restoin Roitfeld, Tim Wheeler - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Julia Restoin Roitfeld, Tim Wheeler - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

16 / 42
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
17 / 42
Cara Delevingne - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
18 / 42
Klemens Hallmann, Barbara Meier - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Klemens Hallmann, Barbara Meier - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
19 / 42
Wallis Day - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Wallis Day - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
20 / 42
Larsen Thompson - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Larsen Thompson - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

21 / 42
Cara Delevingne - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
22 / 42
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
23 / 42
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
24 / 42
Cara Delevingne - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
25 / 42
Cara Delevingne - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
26 / 42
Carine Roitfeld - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Carine Roitfeld - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
27 / 42
Maye Musk (mère de E.Musk) - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Maye Musk (mère de E.Musk) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
28 / 42
Sara Sampaio - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Sara Sampaio - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Michelle Rodriguez - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Michelle Rodriguez - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Frida Aasen - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Frida Aasen - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

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Shanina Shaik (enceinte) - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Shanina Shaik (enceinte) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
32 / 42
Ciara - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Ciara - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Casey Affleck et sa compagne Caylee Cowan - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Casey Affleck et sa compagne Caylee Cowan - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
34 / 42
Petra Nemcova et son compagnon Benjamin Larretche - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Petra Nemcova et son compagnon Benjamin Larretche - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
35 / 42
Tommy Hilfiger et sa femme Dee Ocleppo - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Tommy Hilfiger et sa femme Dee Ocleppo - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
36 / 42
Ever Gabo Anderson (fille de M. Jovovich) - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Ever Gabo Anderson (fille de M. Jovovich) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
37 / 42
Michelle Rodriguez - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Michelle Rodriguez - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
38 / 42
Noémie Lenoir - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Noémie Lenoir - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
39 / 42
Hofit Golan - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Hofit Golan - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
40 / 42
Coco Rocha - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Coco Rocha - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
41 / 42
Madalina Ghenea - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Madalina Ghenea - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
42 / 42
Nabilla Benattia (enceinte) - Photocall du gala de l&#039;AmFar 2022 à l&#039;Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
Nabilla Benattia (enceinte) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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