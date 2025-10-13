Diaporama : AmfAR 2022 : Cindy Bruna poitrine à l'air pour officialiser son couple avec Serge Ibaka

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AmfAR 2022 : Cindy Bruna poitrine à l'air pour officialiser son couple avec Serge Ibaka
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Serge Ibaka, Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Ricky Martin - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Nabilla Benattia (enceinte) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Ciara - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cindy Bruna - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Milla Jovovich - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Jordan Barrett - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Lady Victoria Hervey - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Olivia Culpo - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Anna Hiltrop - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Julia Restoin Roitfeld, Tim Wheeler - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Klemens Hallmann, Barbara Meier - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Wallis Day - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Larsen Thompson - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Vanessa Hudgens - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Cara Delevingne - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Carine Roitfeld - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Maye Musk (mère de E.Musk) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Sara Sampaio - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Michelle Rodriguez - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Frida Aasen - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Shanina Shaik (enceinte) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Ciara - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Casey Affleck et sa compagne Caylee Cowan - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Petra Nemcova et son compagnon Benjamin Larretche - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Tommy Hilfiger et sa femme Dee Ocleppo - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Ever Gabo Anderson (fille de M. Jovovich) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Michelle Rodriguez - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Noémie Lenoir - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Hofit Golan - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Coco Rocha - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Madalina Ghenea - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage
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Nabilla Benattia (enceinte) - Photocall du gala de l'AmFar 2022 à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage