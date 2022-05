Cannes 2022 : Ana Girardot et Maggie Gyllenhaal en décolletés plongeants, Chloé Lecareux dans une robe transparente

C'est l'une des sensations du Festival de Cannes de cette année, Les crimes du futur. La dernière création de David Cronenberg a secoué la croisette ce lundi avec des images dérangeantes mais aussi un casting prestigieux avec entre autres les acteurs Léa Seydoux , Kristen Stewart et Viggo Mortensen. Le long-métrage du réalisateur canadien a tout d'une Palme d'or en puissance. Pour constater ça, de nombreuses personnalités ont pris la direction du Théâtre Louis Lumière ce 23 mai pour assister à la projection du film.

La soirée de ce lundi a notamment été l'occasion de voir la comédienne Ana Girardot monter les marches du Festival. La jeune femme est apparue dans une longue robe noire avec un décolleté très plongeant et qui dévoilait complètement son dos. L'actrice qui joue Lucy dans Les revenants avait également ajouté à sa tenue une somptueuse chaîne brillante au cou qui descendait tout du long de sa poitrine. Dans le même temps,Maggie Gyllenhaal a également fait sensation en se présentant avec un décolleté non moins plongeant. En effet, la soeur de Jake portait une longue robe noir avec une partie haute aux allures de veste de costume aux larges épaulettes. L'actrice de The Dark Night, tout sourire, arborait une coupe de cheveux courte et une paire d'escarpin noir.

La soirée a permis d'apercevoir l'influenceuse Chloé Lecareux pointer le bout de son nez dans une longue robe aux teintes beiges et ivoires à moitié transparente. La belle blonde arborait en effet une tenue fabuleuse qui laissait entrevoir une grande partie de ses courbes. Les photographes n'ont pas manqué d'immortaliser cette apparition flamboyante sur les marches du festival (voir diaporama).

Le 75eme Festival de Cannes durera jusqu'au 28 mai, jour où le jury présidé par Vincent Lindon remettra les récompenses aux différents lauréats. Nul doute que l'équipe du film Les crimes du futur sera tout particulièrement attentive à l'annonce du palmarès.