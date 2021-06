Usain Bolt papa : il annonce la naissance de ses jumeaux aux prénoms très originaux !

Usain Bolt a régné sur les pistes d'athlétisme pendant près d'une décennie. L'homme le plus rapide du monde a remporté huit médailles d'or olympiques et a brisé tous les records de sa discipline. Un phénomène physique qui a pris sa retraite en 2017 et coule désormais des jours heureux auprès de sa compagne, Kasi Bennett. Ensemble, ils ont une petite fille, Olympia (née en mai 2020), mais ce n'est pas tout puisque l'athlète jamaïquain de 34 ans vient d'annoncer la naissance de ses jumeaux.

Sur son compte Instagram, Lightening Bolt comme on le surnomme, a annoncé à ses 10,1 millions d'abonnés la bonne nouvelle. Dans une belle publication où il a utilisé une photo en studio, Usain Bolt a annoncé la naissance de ses jumeaux aux prénoms très originaux : Saint et Thunder ! Deux prénoms assez uniques pour les enfants d'un homme qui ne l'est pas moins.

L'ancien sprinteur a bien choisi son jour puisqu'il a attendu la fête des pères pour dévoiler la naissance des deux enfants. Sur le cliché, on peut voir la petite famille, qui s'est bien agrandie, avec le couple entouré de leur fille Olympia au premier plan et des deux poupons bien endormis de chaque côté.