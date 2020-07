Christophe Michalak a 47 ans : doux mots de Delphine et photo avec leur fils

Pour Christophe Michalak et son épouse Delphine, l'amour c'est du gâteau ! Ensemble depuis dix ans, le célèbre chef pâtissier et sa moitié sont toujours aussi accros l'un de l'autre.

À l'occasion des 47 ans de celui qui a remporté la Coupe du monde de pâtisserie en 2005, Delphine lui a fait une jolie déclaration sur Instagram ce mercredi 22 juillet 2020 tout en postant une photo de lui en train d'étreindre leur fils Victor, aujourd'hui âgé de 6 ans. "Birthdaycâlinou. Joyeux anniversaire mon amour !!!", légende-t-elle tendrement. La publication a fait sensation auprès des abonnés de l'ancienne comédienne et humoriste, recueillant une flopée de commentaires émus.

Il faut dire que la relation entre Christophe Michalak et Delphine a de quoi faire rêver. En plus de s'aimer en privé, ils partagent leur quotidien professionnel puisque depuis 2013, les parents de Victor travaillent ensemble. En effet, à l'époque, Delphine n'avait pas hésité à tout lâcher pour devenir photographe et ainsi mettre en valeur les délicieux plats de son époux. Tous deux ont par la suite ouvert une école de pâtisserie, des boutiques, mais ils ont aussi publié des livres, toujours dans la joie et la gourmandise. "On a les mêmes goûts, sauf sur le praliné que je déteste, c'est presque un cas de divorce ! Il me pousse toujours à aller de l'avant et me sort en permanence de ma zone de confort", confiait la jolie brune dans les pages de Gala en 2019. De son côté, Christophe Michalak ne manquait pas de faire l'éloge de sa chère et tendre non plus. "Auprès d'elle, la vie est douce, belle et bucolique. (...) Je mets tout en oeuvre pour que Delphine soit la femme la plus heureuse du monde. Elle est l'essence de ma vie, chaque jour je l'arrose, comme une rose. Je prends aussi soin de ma famille et de mes enfants."

Fou amoureux, l'as des fourneaux avait même accueilli à bras ouverts le premier enfant de Delphine, Darius (16 ans), né d'une précédente relation.