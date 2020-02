Constance Jablonski : Son chéri Matthias Dandois a "beaucoup de chance"...

Constance Jablonski s'était épanchée sur sa relation amoureuse et les rares moments passés avec Matthias Dandois. "On se donne des rendez-vous un peu n'importe où et au dernier moment, compte tenu de nos plannings respectifs, mais on arrive à se voir très souvent. C'est formidable d'être avec quelqu'un qui connaît et comprend le rythme de ces métiers atypiques", confiait-elle l'été dernier au magazine Elle.

La mère de Constance, Catherine, soutient leur histoire et lui avait discrètement confié son envie de devenir grand-mère : "On va attendre que tu fasses un bébé à ma fille et, promis, je me ferai tatouer son prénom."