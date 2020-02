Serena Williams : Glamour en cuir avec Caroline Wozniacki et Karlie Kloss

Quand elle ne met pas des aces et des coups droits dévastateurs, Serena Williams conçoit des vêtements ! La tenniswoman et créatrice de mode a présenté sa nouvelle collection à la Fashion Week. Caroline Wozniacki et Karlie Kloss étaient là pour la soutenir et la féliciter.

Ravissante dans un trench-coat en cuir porté sur un body et des collants noirs, Serena a été chaleureusement félicitée par Caroline Wozniacki et Karlie Kloss. Les deux femmes ont également suivi leur amie, en interview avec Anna Wintour au cours de la présentation. La récente gagnante de l'Open d'Auckland a essayé ce nouveau format après avoir organisé un défilé en septembre dernier. Kim Kardashian en avait été l'invité de marque. La Fashion Week de New York terminée, la fièvre de la mode continue sa tournée. Elle fera trembler les villes de Londres, Milan et enfin Paris.

