Kim Kardashian et Marion Bartoli invitées au même défilé à New York

Insolite ! Kim Kardashian et Marion Bartoli se sont retrouvées au même endroit, au même moment. Le 10 septembre 2019, la star américaine de 38 ans et l'ex-joueuse française de tennis de 34 ans ont assisté à un défilé organisé dans le cadre de la Fashion Week de New York. Toutes les deux ont été invitées par... Serena Williams.

Trois jours après sa défaite à l'US Open face à la jeune Canadienne de 19 ans Bianca Andreescu, la championne américaine de 37 ans a dévoilé ses nouvelles créations pour sa marque S by Serena Williams. Son mari Alexis Ohanian était présent, tout comme leur fille de 2 ans, Olympia, intimidée sur le catwalk. La ligne de prêt-à-porter est pensée pour s'adapter à toutes les morphologies. "J'aime qui je suis et j'encourage les autres à s'aimer comme ils sont", telle est l'une de ses devises.

Kim Kardashian et Marion Bartoli ont ainsi pu découvrir la collection printemps-été 2020, sauf que l'une d'entre elles a bien plus attiré l'attention des photographes, mais aussi de Serena Williams. Sans surprise, il s'agit de Kim Kardashian qui se trouve à New York pour assurer sa nouvelle gamme de gaines ainsi que sa nouvelle collection make up élaborée avec le mannequin Winnie Harlow.

Installée en face de Kim Kardashian, Marion Bartoli n'a pas manqué d'immortaliser ce défilé et de partager des images sur sa page Instagram. "Un show incroyable fait par une femme incroyable et inspirante", a-t-elle commenté, précisant que Kim Kardashian était également installée non loin de la papesse de la mode Anna Wintour.