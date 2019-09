Serena Williams avec sa fille Olympia, intimidée, pour son grand défilé

A la fin du défilé marqué par la diversité des pièces mais aussi des mannequins, Serena Williams a été acclamée. La championne et businesswoman, habillée d'une jupe python et d'un top noir transparent, ne s'est pas présentée seule sur le catwalk mais accompagnée de celle qui la comble de bonheur depuis maintenant deux ans, sa fille Olympia. Bien qu'habituée à la foule, l'adorable fillette s'est montrée quelque peu intimidée voire apeurée dans les bras de sa maman. Hors de question de les quitter, elle s'y sentait bien plus en sécurité.

Parce qu'Olympia occupe une place primordiale dans sa vie, Serena Williams n'hésite pas à la faire participer à sa vie de femme d'affaires et à lui faire promouvoir sa marque. Comme avec cette vidéo partagée sur sa page Instagram juste avant son défilé. Cachée dans la tenue de sa maman, Olympia en sortait lookée avec un perfecto, une petite jupe à paillettes et un tee-shirt "S" pour S by Serena Williams.