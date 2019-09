Serena Williams : Délicate robe en soie pour soutenir avec son mari

Serena Williams et Alexis Ohanian se soutiennent mutuellement, chacun leur tour. Le 9 septembre 2019, la tenniswoman américaine de 37 ans a accompagné son mari à une avant-première organisée à Regal Battery Park, à New York, celle de The Game Changers. Alexis Ohanian est l'un des producteurs exécutifs de ce documentaire pro-vegan, tout comme le réalisateur James Cameron, l'acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, le champion de Formule 1 Lewis Hamilton, le joueur de tennis serbe Novak Djokovic ou encore l'acteur Jackie Chan.

Réalisé par Louis Psihoyos, le documentaire s'intéresse à de nombreuses personnalités (sportifs, scientifiques, militaires...) qui ont adopté un régime vegan et veut montrer que l'on peut réaliser de grandes choses même sans consommer de la viande, à l'image de Carl Lewis, qui a été l'homme le plus rapide du monde alors qu'il était vegan.

Pour cette avant-première, Serena Williams avait misé sur une délicate robe en soie argentée pour se présenter devant les photographes. La sportive avait associé sa toilette aux fines bretelles à une paire d'escarpins jaunes. Les cheveux lâchés, la numéro 9 mondiale a posé avec son mari.

Serena et Alexis sont mariés depuis 2017 et sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Olympia qui a fêté ses 2 ans le 1er septembre dernier. À cette occasion, chacun a partagé une photo prise le jour de la naissance, juste après l'accouchement et la césarienne pratiquée sur Serena Williams. Un heureux souvenir qui en rappelle d'autres plus douloureux, puisque la naissance d'Olympia avait entraîné de graves complications chez sa maman et avait nécessité plusieurs interventions.