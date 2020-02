Miley Cyrus : Défilé en soutien-gorge sous les yeux de Nicki Minaj et son mari

Grâce à sa Fashion Week, la ville de New York a jouit du titre de capitale de la planète Mode ! L'événement a pris fin ce mercredi 12 février 2020. Miley Cyrus en a attendu le dernier jour pour faire son coup d'éclat, en défilant en soutien-gorge sous les yeux d'une Nicki Minaj amoureuse...

C'est pour Marc Jacobs, que Miley Cyrus a fait tomber le haut ! La marque américaine et son créateur éponyme ont dévoilé leur nouvelle collection prêt-à-porter mercredi soir (12 février 2020) à la Park Avenue Armory, à New York. Plusieurs célébrités s'y sont rendues, dont la réalisatrice Sofia Coppola et sa fille aînée Romy (13 ans), le top model Stephanie Seymour et son fils Peter Brant Jr. (26 ans).

Nicki Minaj était également de la partie. La rappeuse de 37 ans était accompagnée de son mari, Kenneth Petty, avec qui elle a suivi le défilé du premier rang.