Emilie Dequenne sacrée devant son mari, Nicolas Maury récompensé.. le Festival de Cabourg ferme ses portes

La 35e édition du Festival de Cabourg est terminée ! Emilie Dequenne et Nicolas Maury ont été honorés au cours de la cérémonie de clôture. La première était accompagnée de son mari, Michel Ferracci.

Après un dernier photocall à la plage auquel ont participé les héros du film Cigare au miel Amira Casar, Lyes Salem et la réalisatrice Kamir Aïnouz, l'heure des adieux était venue. Les stars du Festival de Cabourg se sont retrouvées une dernière fois cette année pour la cérémonie de clôture. Zoé Adjani, nièce d'Isabelle Adjani - vue de son côté au Festival Plurielles - et actrice dans Cigare au miel y a rejoint ses partenaires.

Emilie Dequenne était également de la partie. L'actrice de 39 ans a défilé sur le tapis rouge au bras de son mari, Michel Ferracci. Elle s'est ensuite représentée aux photographes, cette fois tenant son Swann d'Or de Meilleure actrice pour son rôle dans le film en compétition Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, réalisé par Emmanuel Mouret et sorti en salles le 16 septembre dernier. Un trophée de plus après son César pour le Meilleur second rôle féminin, attribué pour le même film.

Nicolas Maury fait lui aussi partie des lauréats du 35e Festival de Cabourg. Il a été récompensé du prix Gonzague Saint Bris (du nom de l'auteur décédé) pour sa réalisation, Garçon Chiffon, sortie au cinéma le 28 octobre 2020. Nicolas Maury en est également le co-scénariste et l'acteur. Il partage l'affiche du film avec Nathalie Baye.

La réalisatrice de Mignonnes Maïmouna Doucouré, Félix Lefebvre, Benjamin Lavernhe, Jenna Thiam, Marisa Berenson et Brigitte Fossey complètent le palmarès de la 35e édition du Festival de Cabourg. Ils ont reçu leurs Swann d'or sous les applaudissements des invités de la cérémonie de clôture, convives dont faisaient partie Julie Piétri et Dadju. Le chanteur était membre du jury de la compétition courts métrages du festival.

Au sein du jury de la catégorie longs métrages, Vahina Giocante et Alice Belaïdi avaient naturellement sorti le grand jeu.