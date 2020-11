Emilie Dequenne et son mari Michel Ferracci : leur rencontre grâce à une passion commune...

Son histoire d'amour, Emilie Dequenne la vit au grand jour ! L'actrice est l'épouse comblée d'un comédien, qu'elle a rencontré grâce à une vieille passion commune. Michel Ferracci et elle forment désormais un couple et une famille recomposée heureux.

Leur vie amoureuse, certaines célébrités la préservent de toute attention médiatique. Emilie Dequenne et Michel Ferracci, eux, enchaînent les festivals. Ils se sont rencontrés au Cercle Wagram, où l'héroïne de la série Un homme ordinaire jouait au poker. Michel, lui, en était le directeur.

"Il a complètement arrêté. En fait, il a quitté le cercle pour être comédien au moins trois ans avant que les ennuis ne commencent [l'établissement de jeu a fermé en 2011 et fait l'objet de poursuites pour détournement d'argent, NDLR], expliquait Emilie Dequenne au magazine So Film en 2015. Mon mari est corse, il a l'accent, donc les metteurs en scène lui proposent le plus souvent des rôles de gangsters. C'est le manque d'imagination des metteurs en scène. Lui, il a envie de jouer d'autres choses, évidemment, mais ce n'est pas simple." Michel Ferracci fait ses débuts de comédien en 2008 dans la série Mafiosa. L'homme de 53 ans est aussi apparu dans des épisodes de Capitaine Marleau, de Profilage et d'À L'intérieur, avec son épouse.

Emilie Duquenne et Michel Ferracci se sont mariés le 11 octobre 2014 à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Les amoureux ont récemment célébré leurs noces de Chypre, correspondant au 6e anniversaire de mariage.