Émilie Dequenne, récompensée, explique son absence aux César et évoque "une fête gâchée"

Ceux qui pensaient que l'édition précédente des César ne pourrait pas être dépassée en terme de polémiques n'ont pas été déçus du voyage ! L'édition 2021 de la cérémonie de remise de prix du cinéma français, animée par Marina Foïs et présidée par Roschdy Zem, a été le théâtre de revendications en tous genres - réouverture des salles, indemnités des intermittents, violences policières... - exaspérant une partie du public et même certaines stars. Absente, l'actrice Émilie Dequenne a elle aussi donné son avis.

Invitée de C à vous, lundi 15 mars 2021, la star est apparue sur le plateau de l'émission de France 5 avec son César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Un prix qu'elle n'a pas récupéré depuis la scène de l'Olympia. "Je me suis toujours forcée pour aller à ce genre de cérémonie. C'est un exercice dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Et puis, cette année, je me suis dit : 'ça suffit, tu es assez grande, tu as le droit de ne pas faire ce que tu n'as pas envie de faire.' Donc, je suis restée chez moi, et j'ai profité de la cérémonie à la maison. Et, sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir ! C'est un peu ballot parce que j'aurai aimé être avec l'équipe, certes, pour partager ce César avec eux. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la maison, en facetime avec toute la famille, c'était ultra festif !", a-t-elle raconté.

Mais Emilie Dequenne a toutefois reconnu que cet esprit de fête, il n'y a bien que chez elle qu'il existait, la cérémonie des César ayant pris cette année - bien plus que d'ordinaire - des allures de tribune. "L'année, en tout cas personnellement, je ne l'ai pas très très bien vécue et je pense pourtant faire partie des mieux lotis. Donc je n'ose pas imaginer ce que ça doit être pour d'autres. Après, je pense sincèrement qu'une cérémonie qui est faite pour célébrer le cinéma doit célébrer le cinéma et donner du glamour, du glamour, du glamour... Et parfois, ne pas aller forcément dans des sphères un peu trop politiques. Parfois ça peut gâcher la fête", a-t-elle ajouté.

La fête n'a de toute façon pas fait beaucoup d'adeptes cette année avec seulement 1,6 million de téléspectateurs, un des plus mauvais scores de la cérémonie.